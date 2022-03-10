***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAGEN******NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ESEN, MAGEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 yılı finansal sonuçlarımızın ve yakın dönem stratejilerimizin paylaşılacağı Analist Toplantımız 10 Mart 2022 tarihinde saat 14:00'de başlayacaktır. Toplantıda kullanılacak sunumun Türkçe ve İngilizce versiyonları tüm paydaşlarımız ve paydaş temsilcilerimize ekte sunulmuştur. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009009BIST