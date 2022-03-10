***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2022 13:56
***MAGEN******NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ESEN, MAGEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 yılı finansal sonuçlarımızın ve yakın dönem stratejilerimizin paylaşılacağı Analist Toplantımız 10 Mart 2022 tarihinde saat 14:00'de başlayacaktır. Toplantıda kullanılacak sunumun Türkçe ve İngilizce versiyonları tüm paydaşlarımız ve paydaş temsilcilerimize ekte sunulmuştur. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009009
BIST
14:562.039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,58
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.030
14:5614,8292
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1807
|Açılış
|: 14,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,8390
En Düşük
14,6097
14:5616,4685
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2144
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,5054
En Düşük
16,1888
14:56956,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 18,34
|Açılış
|: 956,98
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
957,73
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler14:56
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.649.223
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|1.238.972
|% 9,92
|
|EUYO
|3,11
|2.280.308
|% 9,89
|
|NTHOL
|9,06
|64.673.189
|% -6,50
|
|SKTAS
|3,08
|18.194.467
|% -6,38
|
|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
|
|OZKGY
|7,53
|36.775.590
|% -4,32
|
|OZKGY
|7,53
|36.775.590
|% -4,32
|
|KRDMD
|14,96
|3.526.110.592
|% 4,40
|
|THYAO
|25,94
|2.663.222.301
|% -0,77
|
|SASA
|54,75
|1.738.582.470
|% -1,88
|
|TUPRS
|203,10
|1.490.835.206
|% 3,62
|
|EREGL
|34,28
|1.332.820.346
|% 1,24
|
|KRDMD
|14,96
|3.526.110.592
|% 4,40
|
|EKGYO
|2,15
|400.076.781
|% -1,38
|
|ODAS
|1,46
|220.674.470
|% -2,01
|
|DOHOL
|3,13
|408.634.862
|% -0,63
|
|YKBNK
|3,70
|426.001.758
|% -1,07
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8220
|14,8292
|% 1,23
|
|Euro
|16,4201
|16,4685
|% 1,32
|
|Sterlin
|19,4359
|19,5334
|% 1,01
|
|Frank
|15,9236
|16,0196
|% 1,16
|
|Riyal
|3,9364
|3,9561
|% 1,18
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|11,71
|
|Altın Gr.
|956
|956
|17,57
|
|Cumhuriyet
|6.312
|6.417
|122,00
|
|Tam
|6.298
|6.460
|149,41
|
|Yarım
|3.044
|3.125
|72,28
|
|Çeyrek
|1.527
|1.563
|36,13
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,38
|0,26
|
|B. Petrol
|117
|117
|5,76
|
Seans Raporu
14:56
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-
15:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 75 kaybederek (% -0.16 ) 2, 286
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15:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, EKGYO, ODAS
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15:11XU100
Endeks 2, 039 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 25, 299.00 milyon TL de
-
15:10NTHOL
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 9.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 034, 387 adet işlem
-
15:08NTHOL
Yüzde -6.50 oranında düşüşle 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 015, 469 adet işlem