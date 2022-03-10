Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.03.2022 13:56
***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MAGEN******NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ESEN, MAGEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2021 yılı finansal sonuçlarımızın ve yakın dönem stratejilerimizin paylaşılacağı Analist Toplantımız 10 Mart 2022 tarihinde saat 14:00'de başlayacaktır.  Toplantıda kullanılacak sunumun Türkçe ve İngilizce versiyonları tüm paydaşlarımız ve paydaş temsilcilerimize ekte sunulmuştur. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009009


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:562.039
Değişim :  -0,18% |  -3,58
Açılış :  2.055  
Önceki Kapanış :  2.043  
En Yüksek
2.068 En Düşük
2.030
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 42,90 443.708 % 10,00  
OTTO 34,98 943.131 % 10,00  
GZNMI 18,63 2.649.223 % 9,98  
GRSEL 9,97 1.238.972 % 9,92  
EUYO 3,11 2.280.308 % 9,89  
daha fazla
14:56 Alış Satış %  
Dolar 14,8220 14,8292 % 1,23  
Euro 16,4201 16,4685 % 1,32  
Sterlin 19,4359 19,5334 % 1,01  
Frank 15,9236 16,0196 % 1,16  
Riyal 3,9364 3,9561 % 1,18  
daha fazla
14:56 Alış Satış %  
Altın Ons 2.003 2.003 11,71  
Altın Gr. 956 956 17,57  
Cumhuriyet 6.312 6.417 122,00  
Tam 6.298 6.460 149,41  
Yarım 3.044 3.125 72,28  
Çeyrek 1.527 1.563 36,13  
Gümüş.Ons 25,87 25,91 0,14  
Gümüş Gr. 12,36 12,38 0,26  
B. Petrol 117 117 5,76  
Seans Raporu 14:56
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru