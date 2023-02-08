***MAGEN* *NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2023 08:54
***MAGEN******NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ESEN, MAGEN]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 07.02.2023 tarihli toplantısında
Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve on şehrimiz ile ilçelerimizi doğrudan etkileyen depremlerin ardından, ilgili bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların karşılanması amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) şirketimiz tarafından 5 milyon TL'lik nakdi ve Türk Kızılay'a 5 milyon TL'lik de ayni (gıda, giyecek, temel ihtiyaç, ısınma vb.) toplam 10 Milyon TL'lik bağış yapılmasına karar verilmiştir.
Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Birlikte tüm zorlukları aşacağımıza inanıyoruz.
Milletimizin başı sağ olsun.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111059
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