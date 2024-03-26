***MAKIM* *AKBNK* *VAKFN* *BRKVY* *EGPRO* *KTLEV* *ANHYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.03.2024 08:58
***MAKIM******AKBNK******VAKFN******BRKVY******EGPRO******KTLEV******ANHYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKBNK, ANHYT, BRKVY, EGPRO, KTLEV, MAKIM, VAKFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKBNK.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,9175 TL Teorik Fiyat: 44,083 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ANHYT.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,3255813 TL Teorik Fiyat: 44,894 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) BRKVY.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3025791 TL Teorik Fiyat: 228,997 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) EGPRO.E Pay Başına Brüt Temettü: 5,3255837 TL Teorik Fiyat: 226,274 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KTLEV.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,6354878 TL Teorik Fiyat: 129,365 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) MAKIM.E %100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 25,475 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) VAKFN.E %100 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,8 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262309
BIST