***MAKIM* *AKBNK* *VAKFN* *BRKVY* *EGPRO* *KTLEV* *ANHYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***MAKIM******AKBNK******VAKFN******BRKVY******EGPRO******KTLEV******ANHYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AKBNK, ANHYT, BRKVY, EGPRO, KTLEV, MAKIM, VAKFN26.03.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAKBANK AKBNK 1,9175 1,72575ANADOLU HAYAT EMEK. ANHYT 2,3255813 2,0930231BİRİKİM VARLIK YÖNETİM BRKVY 0,3025791 0,2723211EGE PROFIL EGPRO 5,3255837 4,7930253KATILIMEVIM TAS. FIN. KTLEV 1,6354878 1,471939Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaMAKIM MAKINE MAKIM 100,00000 Kaydi PayVAKIF FIN. KIR. VAKFN 100,00000 1,00 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262120BIST