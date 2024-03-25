***MAKIM* *AKBNK* *VAKFN* *BRKVY* *EGPRO* *KTLEV* *ANHYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
25.03.2024 17:14
***MAKIM******AKBNK******VAKFN******BRKVY******EGPRO******KTLEV******ANHYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKBNK, ANHYT, BRKVY, EGPRO, KTLEV, MAKIM, VAKFN
26.03.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
AKBANK AKBNK 1,9175 1,72575
ANADOLU HAYAT EMEK. ANHYT 2,3255813 2,0930231
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM BRKVY 0,3025791 0,2723211
EGE PROFIL EGPRO 5,3255837 4,7930253
KATILIMEVIM TAS. FIN. KTLEV 1,6354878 1,471939
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
MAKIM MAKINE MAKIM 100,00000 Kaydi Pay
VAKIF FIN. KIR. VAKFN 100,00000 1,00 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262120
BIST