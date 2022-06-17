***MAKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.06.2022 09:13
***MAKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş., MAKIM.E işlem koduyla 17/06/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 8,80 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037836
BIST
10:452.499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,77
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.500
En Düşük
2.486
10:4517,3181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0198
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3273
En Düşük
17,2717
10:4518,2147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0605
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2939
En Düşük
18,1532
10:451.029,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,20
|Açılış
|: 1.029,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler10:43
|LIDFA
|10,57
|413.636
|% 9,65
|
|KMPUR
|33,80
|53.848.621
|% 8,70
|
|ATSYH
|41,00
|123.410
|% 7,89
|
|SANEL
|6,64
|3.272.849
|% 7,79
|
|SMART
|5,73
|7.909.938
|% 7,30
|
|SNKRN
|31,80
|91.234
|% -4,79
|
|EUREN
|25,04
|76.624.522
|% -3,91
|
|TETMT
|244,10
|3.102.620
|% -3,90
|
|RAYSG
|12,45
|461.158
|% -3,86
|
|DAGI
|3,45
|5.559.103
|% -3,09
|
|SISE
|21,54
|528.059.047
|% 2,28
|
|THYAO
|47,28
|470.520.077
|% -0,13
|
|SASA
|44,98
|444.009.429
|% -1,01
|
|EREGL
|29,16
|387.226.001
|% -0,14
|
|KOZAL
|185,40
|288.150.073
|% 3,23
|
|PRDGS
|2,96
|249.286.659
|% 7,25
|
|ODAS
|2,98
|123.340.325
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,57
|76.197.924
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,90
|112.227.486
|% 0,00
|
|SISE
|21,54
|528.059.047
|% 2,28
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3077
|17,3225
|% 0,14
|
|Euro
|18,2046
|18,2159
|% -0,32
|
|Sterlin
|21,2449
|21,3515
|% -0,29
|
|Frank
|17,8687
|17,9764
|% 0,24
|
|Riyal
|4,6015
|4,6246
|% 0,09
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-8,37
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.815
|6.919
|-47,00
|
|Yarım
|3.346
|3.384
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.692
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,92
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,53
|