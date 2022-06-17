***MAKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***MAKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [MAKIM]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMakim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş., MAKIM.E işlem koduyla 17/06/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 8,80 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037836BIST