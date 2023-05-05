***MAKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
05.05.2023 18:11
***MAKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAKIM) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 08/05/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
CENK ESİNDUY
45162365
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 07/06/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147509
BIST
18:054.401
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -83,59
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.378
18:0519,5106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0417
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5223
En Düşük
19,3665
18:0521,5154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0524
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,3927
18:051.264,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -20,28
|Açılış
|: 1.264,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.253,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HURGZ
|4,40
|11.144.030
|% 10,00
|
|MAKIM
|21,90
|29.695.894
|% 9,94
|
|DAGHL
|11,06
|11.815.011
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|159.233.127
|% 9,93
|
|SELVA
|9,44
|112.403.243
|% 9,90
|
|PAMEL
|145,80
|74.768.940
|% -10,00
|
|UZERB
|161,10
|1.897.687
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|804.658.186
|% -9,99
|
|YBTAS
|49.685,70
|1.629.651
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|THYAO
|125,50
|2.446.182.716
|% -1,72
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|EREGL
|29,96
|1.802.135.517
|% -3,10
|
|EKGYO
|5,28
|883.557.233
|% -3,65
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|ISCTR
|10,65
|1.086.430.960
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,20
|757.668.269
|% -1,50
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4938
|19,5106
|% 0,21
|
|Euro
|21,5101
|21,5154
|% 0,24
|
|Sterlin
|24,5901
|24,7134
|% 0,66
|
|Frank
|21,8085
|21,9398
|% -0,48
|
|Riyal
|5,1857
|5,2117
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.018
|-32,53
|
|Altın Gr.
|1.264
|1.264
|-20,97
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.528
|4.646
|17,00
|
|Çeyrek
|2.243
|2.316
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,67
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|16,06
|16,07
|-0,25
|
|B. Petrol
|75,33
|75,33
|2,83
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GWIND
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 609, 000 adet işlem
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17:58AVTUR
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 667, 999 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 4, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 96 altında . İşlem hacmi 29, 730.00 milyon TL de
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17:57AKENR
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 176, 984 adet işlem
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17:56VKFYO
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 185, 933 adet işlem