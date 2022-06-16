***MAKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***MAKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [MAKIM]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarMakim Makine payları, 17/06/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Eşya Makina, BIST Ankara ve BIST Katılım Tüm endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 56.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %32 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiMAKIM MAKINE XUTUM 17/06/2022MAKIM MAKINE XTUMY 17/06/2022MAKIM MAKINE XBANA 17/06/2022MAKIM MAKINE XHARZ 17/06/2022MAKIM MAKINE XUSIN 17/06/2022MAKIM MAKINE XMESY 17/06/2022MAKIM MAKINE XSANK 17/06/2022MAKIM MAKINE XKTUM 17/06/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037729BIST