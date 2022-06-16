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***MAKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

16.06.2022 16:59
***MAKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***MAKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Makim Makine payları, 17/06/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Eşya Makina, BIST Ankara ve BIST Katılım Tüm endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 56.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %32 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
MAKIM MAKINE XUTUM 17/06/2022
MAKIM MAKINE XTUMY 17/06/2022
MAKIM MAKINE XBANA 17/06/2022
MAKIM MAKINE XHARZ 17/06/2022
MAKIM MAKINE XUSIN 17/06/2022
MAKIM MAKINE XMESY 17/06/2022
MAKIM MAKINE XSANK 17/06/2022
MAKIM MAKINE XKTUM 17/06/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037729


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UFUK 73,70 10.952.937 % 10,00  
EUREN 26,22 246.570.121 % 9,98  
YGGYO 22,38 23.297.102 % 9,92  
TSGYO 4,89 133.529.915 % 9,89  
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Frank 17,7821 17,8892 % 3,05  
Riyal 4,5979 4,6209 % 0,46  
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Altın Gr. 1.017 1.017 1,21  
Cumhuriyet 6.762 6.864 24,00  
Tam 6.745 6.853 -18,00  
Yarım 3.311 3.352 -9,00  
Çeyrek 1.659 1.675 -5,00  
Gümüş.Ons 21,63 21,66 -0,02  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 -0,00  
B. Petrol 117 117 -1,15  
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