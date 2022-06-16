***MAKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
16.06.2022 16:59
***MAKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [MAKIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Makim Makine payları, 17/06/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Eşya Makina, BIST Ankara ve BIST Katılım Tüm endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 56.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %32 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
MAKIM MAKINE XUTUM 17/06/2022
MAKIM MAKINE XTUMY 17/06/2022
MAKIM MAKINE XBANA 17/06/2022
MAKIM MAKINE XHARZ 17/06/2022
MAKIM MAKINE XUSIN 17/06/2022
MAKIM MAKINE XMESY 17/06/2022
MAKIM MAKINE XSANK 17/06/2022
MAKIM MAKINE XKTUM 17/06/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037729
BIST
17:452.484
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -46,78
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
17:4517,3090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0713
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
17:4518,2104
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1908
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2104
En Düşük
17,9707
17:451.018,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,41
|Açılış
|: 1.018,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler17:45
|SANEL
|6,16
|5.808.863
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.952.937
|% 10,00
|
|EUREN
|26,22
|246.570.121
|% 9,98
|
|YGGYO
|22,38
|23.297.102
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|133.529.915
|% 9,89
|
|FONET
|13,35
|146.427.329
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,89
|75.755.106
|% -8,96
|
|MEGAP
|5,89
|75.755.106
|% -8,96
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|DURDO
|20,18
|10.590.447
|% -5,61
|
|THYAO
|47,24
|4.656.765.977
|% -2,48
|
|SASA
|45,42
|3.013.941.685
|% 1,57
|
|EREGL
|29,18
|2.632.003.634
|% -2,60
|
|SISE
|21,10
|1.652.119.501
|% -3,21
|
|KRDMD
|12,97
|1.272.553.490
|% -1,74
|
|YKBNK
|4,64
|960.470.328
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,54
|518.699.311
|% -2,31
|
|ODAS
|2,98
|510.945.888
|% 1,71
|
|DOHOL
|3,93
|646.594.213
|% -4,38
|
|ISCTR
|4,70
|744.458.228
|% -1,47
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2993
|17,3090
|% 0,41
|
|Euro
|18,1756
|18,2104
|% 1,06
|
|Sterlin
|21,1588
|21,2649
|% 1,22
|
|Frank
|17,7821
|17,8892
|% 3,05
|
|Riyal
|4,5979
|4,6209
|% 0,46
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-3,51
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,21
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.745
|6.853
|-18,00
|
|Yarım
|3.311
|3.352
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,15
|