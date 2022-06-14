***MAKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
14.06.2022 18:14
***MAKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [MAKIM]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
14/06/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
18.000.000
Baz Fiyat (TL)
8,8
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/06/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
09-10/06/2022
Açıklamalar
Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 18.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 56.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 17/06/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 8,80 TL/pay baz fiyat, "MAKIM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037272
BIST
17:592.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,23
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5917,2880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0264
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:5918,0299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0382
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:591.008,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,98
|Açılış
|: 1.008,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.765.834
|% 10,00
|
|MZHLD
|96,25
|4.306.873
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.435.261
|% 10,00
|
|ISGYO
|12,87
|222.735.039
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.764.214
|% -9,85
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|ULUUN
|18,30
|101.865.519
|% -6,78
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|THYAO
|46,86
|4.598.744.608
|% -0,30
|
|SASA
|44,56
|2.418.479.679
|% 4,55
|
|EREGL
|30,42
|2.400.496.199
|% -2,31
|
|SISE
|21,94
|2.185.662.587
|% -0,99
|
|KRDMD
|13,03
|1.211.573.612
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,58
|525.947.284
|% -0,39
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|YKBNK
|4,62
|806.220.440
|% -2,33
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|ODAS
|2,85
|378.871.512
|% 1,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2719
|17,2880
|% 0,15
|
|Euro
|17,9959
|18,0299
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,6833
|20,7870
|% -0,89
|
|Frank
|17,1983
|17,3019
|% -0,21
|
|Riyal
|4,5913
|4,6143
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-4,90
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.008
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.688
|6.800
|-18,00
|
|Yarım
|3.283
|3.326
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.663
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|21,00
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,05
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,72
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem