***MAKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 10:07
***MAKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040226
BIST
12:062.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -9,41
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
12:0616,6780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0398
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
12:0617,4226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0349
|Açılış
|: 17,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
12:06973,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,40
|Açılış
|: 973,40
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler12:06
|YGGYO
|22,90
|1.624.919
|% 9,99
|
|RTALB
|7,31
|70.740.263
|% 7,66
|
|BMSCH
|10,62
|69.048.321
|% 7,27
|
|PEGYO
|1,85
|19.847.171
|% 6,94
|
|ISGYO
|13,76
|116.142.521
|% 5,85
|
|LIDFA
|11,34
|19.134.906
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.291.765
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|208,30
|15.651.274
|% -6,47
|
|THYAO
|45,90
|1.662.986.656
|% -0,61
|
|SISE
|21,36
|1.437.521.276
|% 3,29
|
|EREGL
|26,56
|509.089.371
|% 0,08
|
|KRDMD
|11,01
|471.688.652
|% -1,34
|
|SAHOL
|19,02
|396.061.497
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,64
|346.169.155
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,30
|360.838.173
|% 0,23
|
|ODAS
|2,86
|215.417.441
|% -1,38
|
|TSKB
|1,93
|135.727.780
|% -4,46
|
|SISE
|21,36
|1.437.521.276
|% 3,29
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6686
|16,6780
|% 0,24
|
|Euro
|17,3924
|17,4226
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,1766
|20,2778
|% 0,30
|
|Frank
|17,3748
|17,4794
|% 0,08
|
|Riyal
|4,4313
|4,4535
|% 0,19
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,64
|
|Altın Gr.
|974
|974
|0,68
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.596
|-3,00
|
|Tam
|6.498
|6.587
|-54,00
|
|Yarım
|3.180
|3.221
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.610
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,71
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,17
|