***MAKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 10:43
***MAKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041428
BIST
10:412.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -9,37
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.396
10:4116,9568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1306
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9698
En Düşük
16,7799
10:4117,5974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0606
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
10:41984,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,75
|Açılış
|: 984,53
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
984,71
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler10:41
|OYAYO
|10,37
|4.931.206
|% 9,04
|
|RTALB
|6,77
|23.224.999
|% 5,95
|
|ORCAY
|17,42
|17.739.807
|% 5,26
|
|GEDZA
|22,62
|15.083.952
|% 3,48
|
|TETMT
|233,10
|3.836.742
|% 3,28
|
|ULUSE
|207,00
|9.645.308
|% -10,00
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|ESCOM
|18,49
|4.049.116
|% -5,18
|
|MZHLD
|82,65
|2.300.443
|% -5,00
|
|THYAO
|47,50
|744.037.254
|% -0,38
|
|EREGL
|26,30
|354.349.278
|% 1,31
|
|KOZAL
|193,80
|300.105.564
|% -1,37
|
|SISE
|21,14
|248.368.983
|% -0,28
|
|KOZAA
|28,48
|237.781.263
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,81
|169.401.033
|% -0,71
|
|ODAS
|2,74
|107.110.470
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,28
|113.902.840
|% 0,00
|
|TSKB
|1,97
|44.057.374
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,79
|201.853.345
|% 1,12
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9086
|16,9568
|% 0,78
|
|Euro
|17,5564
|17,5974
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,3967
|20,4990
|% 0,55
|
|Frank
|17,5517
|17,6575
|% 0,76
|
|Riyal
|4,5021
|4,5247
|% 0,80
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-0,69
|
|Altın Gr.
|984
|985
|6,75
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.567
|6.658
|32,00
|
|Yarım
|3.214
|3.256
|16,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.627
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,04
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,93
|0,12
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,15
|
Seans Raporu
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