***MAKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 17:50
***MAKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAKIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080479
BIST
17:514.694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 36,66
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:5118,6145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:5119,3667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0953
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:511.062,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,86
|Açılış
|: 1.062,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:51
|BURVA
|44,44
|33.969.929
|% 10,00
|
|CONSE
|11,44
|382.486.564
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|225.234.180
|% 10,00
|
|VBTYZ
|46,22
|86.960.542
|% 10,00
|
|MANAS
|55,60
|177.982.124
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|140.898.723
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|375.239.409
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.513.017
|% -9,95
|
|THYAO
|105,20
|9.666.661.352
|% -3,49
|
|YKBNK
|11,23
|8.277.942.510
|% 4,08
|
|ISCTR
|10,11
|6.878.541.072
|% 3,91
|
|AKBNK
|16,91
|6.589.063.233
|% 4,45
|
|EREGL
|37,24
|5.661.254.329
|% -0,96
|
|YKBNK
|11,23
|8.277.942.510
|% 4,08
|
|ISCTR
|10,11
|6.878.541.072
|% 3,91
|
|SKBNK
|2,38
|1.459.465.090
|% 1,71
|
|EKGYO
|5,58
|3.180.035.672
|% 0,36
|
|TSKB
|3,39
|1.771.271.853
|% 3,99
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6077
|18,6145
|% 0,07
|
|Euro
|19,3005
|19,3667
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,0122
|22,1226
|% 0,06
|
|Frank
|19,6649
|19,7834
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9362
|4,9610
|% 0,03
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-4,09
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.045
|7.163
|-32,00
|
|Yarım
|3.421
|3.502
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.750
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,49
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,93
|0,01
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-1,55
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59RNPOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 855 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PGSUS, BIMAS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO