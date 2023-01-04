***MAKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:13
***MAKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092984
BIST
12:125.587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -39,81
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
12:1219,9327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1666
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
19,9545
En Düşük
19,7379
12:1219,9750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0350
|Açılış
|: 19,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0050
En Düşük
19,9700
12:121.120,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 14,83
|Açılış
|: 1.120,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler12:12
|BRKO
|6,05
|3.260.056
|% 10,00
|
|QNBFL
|130,90
|403.696
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|10.392.180
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|30.679.690
|% 9,94
|
|KONYA
|4.138,40
|279.138.475
|% 8,98
|
|ULUSE
|225,00
|52.267.449
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|7.198.996
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|3.022.763
|% -9,93
|
|DIRIT
|5,89
|205.655
|% -7,10
|
|LIDER
|90,60
|15.904.665
|% -6,98
|
|EKGYO
|9,55
|4.774.101.265
|% 1,38
|
|EREGL
|42,60
|4.459.739.088
|% 0,85
|
|ASELS
|66,55
|3.001.429.124
|% -3,69
|
|THYAO
|145,40
|2.997.297.019
|% -1,36
|
|ENKAI
|35,40
|2.660.624.643
|% 1,03
|
|EKGYO
|9,55
|4.774.101.265
|% 1,38
|
|KRDMD
|19,09
|2.460.690.684
|% 1,49
|
|YKBNK
|11,84
|1.405.735.671
|% 0,94
|
|ISCTR
|12,93
|1.343.771.585
|% 2,05
|
|EREGL
|42,60
|4.459.739.088
|% 0,85
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9153
|19,9327
|% 0,84
|
|Euro
|19,9650
|19,9750
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,5305
|22,6435
|% 0,85
|
|Frank
|20,1254
|20,2466
|% 1,05
|
|Riyal
|4,9712
|4,9961
|% 0,18
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|22,47
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,12
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.640
|56,00
|
|Tam
|7.558
|7.619
|44,00
|
|Yarım
|3.660
|3.724
|21,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.862
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,63
|0,21
|
|B. Petrol
|80,41
|80,41
|-1,69
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:27OZKGY
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 18.67 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 222 adet işlem
-
12:27OZKGY
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 18.67 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 222 adet işlem
-
12:26EUHOL
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 322, 113 adet işlem
-
12:25OZSUB
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 16.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 845 adet işlem
-
12:23XU100
Endeks 5, 580 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 47, 965.00 milyon TL de