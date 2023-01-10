***MAKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 16:08
***MAKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAKIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099429
BIST
16:295.130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -41,01
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:2918,7761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:2920,1366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0123
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:291.130,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.130,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:27
|EUHOL
|2,35
|89.076.620
|% 12,98
|
|SDTTR
|51,50
|4.108.207
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|47.132.751
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|31.937.378
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.684.942
|% 10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.822.677
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|528.024.789
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|MEPET
|5,27
|47.245.894
|% -9,91
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|ASELS
|59,70
|5.534.699.224
|% 1,02
|
|THYAO
|136,50
|5.134.535.097
|% -1,37
|
|EREGL
|39,52
|5.069.420.398
|% -0,75
|
|KRDMD
|18,93
|4.022.308.105
|% 0,75
|
|KOZAL
|590,80
|3.341.986.906
|% -0,40
|
|EKGYO
|8,76
|3.301.936.967
|% 0,34
|
|YKBNK
|9,90
|2.549.671.973
|% -2,17
|
|KRDMD
|18,93
|4.022.308.105
|% 0,75
|
|SKBNK
|2,86
|441.439.859
|% 0,70
|
|AKBNK
|17,80
|2.439.232.605
|% -0,06
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7718
|18,7784
|% 0,04
|
|Euro
|20,1184
|20,1281
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,7228
|22,8367
|% -0,29
|
|Frank
|20,2313
|20,3532
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9854
|5,0104
|% 0,10
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|0,77
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,22
|
|Cumhuriyet
|7.624
|7.739
|-21,00
|
|Tam
|7.659
|7.711
|3,00
|
|Yarım
|3.721
|3.772
|1,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,54
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|79,95
|79,95
|0,30
|