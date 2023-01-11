***MAKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:51
***MAKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAKIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100294
BIST
16:004.932
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -56,03
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
16:0018,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
16:0020,1809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0192
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
16:001.133,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.133,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler15:58
|SDTTR
|56,65
|6.685.720
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.570.149
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.533.425
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|ULUSE
|186,30
|27.852.884
|% 8,00
|
|GOZDE
|21,06
|356.428.711
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.340.139
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|EUYO
|4,17
|2.517.365
|% -9,94
|
|YONGA
|32,88
|378.896
|% -9,92
|
|THYAO
|131,10
|6.980.103.757
|% -0,08
|
|EREGL
|38,30
|5.074.886.308
|% 1,16
|
|ASELS
|56,10
|4.445.776.203
|% -3,53
|
|KRDMD
|18,10
|3.738.975.971
|% -0,22
|
|KOZAL
|548,70
|3.684.994.299
|% -2,54
|
|EKGYO
|8,46
|2.745.286.329
|% -0,47
|
|YKBNK
|9,12
|2.645.824.482
|% -4,30
|
|KRDMD
|18,10
|3.738.975.971
|% -0,22
|
|KATMR
|2,13
|396.378.921
|% -8,19
|
|SKBNK
|2,65
|496.694.914
|% -2,93
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7735
|18,7761
|% 0,01
|
|Euro
|20,1747
|20,1817
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,6666
|22,7803
|% -0,34
|
|Frank
|20,1420
|20,2633
|% -0,61
|
|Riyal
|4,9838
|5,0088
|% -0,03
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-0,33
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|7.630
|7.745
|11,00
|
|Tam
|7.665
|7.728
|-7,00
|
|Yarım
|3.723
|3.780
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.890
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|0,10
|
|B. Petrol
|80,76
|80,76
|0,66
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
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16:13XU100
Endeks 4, 909 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 75, 392.00 milyon TL de
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16:13ZRGYO
Yüzde -5.84 oranında düşüşle 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 827, 709 adet işlem
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16:12YGYO
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 205, 575 adet işlem
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16:11ZRE20
Yüzde -6.50 oranında düşüşle 69.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 123 adet işlem
-
16:10FLAP
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 744, 934 adet işlem