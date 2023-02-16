***MAKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:23
***MAKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114075
BIST
16:095.109
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 158,84
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
16:0918,8466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
16:0920,1981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0399
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
16:091.114,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,83
|Açılış
|: 1.114,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler16:07
|KONYA
|3.586,90
|18.827.638
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|215.075.505
|% 10,00
|
|AKCNS
|74,85
|276.256.866
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.804.210
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|35.755.744
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.775.153
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|FLAP
|9,85
|185.940.857
|% -9,96
|
|SKTAS
|3,44
|29.464.449
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.440.638
|% -9,95
|
|THYAO
|143,30
|7.479.577.046
|% 2,43
|
|EREGL
|44,04
|6.254.796.684
|% 6,58
|
|TUPRS
|631,70
|5.042.866.680
|% 9,88
|
|SISE
|45,44
|3.324.264.247
|% 6,42
|
|ASELS
|58,75
|3.257.442.527
|% 0,95
|
|AKBNK
|16,40
|3.253.546.954
|% 1,42
|
|YKBNK
|9,32
|1.660.414.446
|% 4,25
|
|KRDMD
|19,23
|3.005.612.649
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,51
|1.123.110.915
|% 4,31
|
|EREGL
|44,04
|6.254.796.684
|% 6,58
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8436
|18,8476
|% 0,00
|
|Euro
|20,1923
|20,1997
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,6127
|22,7261
|% 0,02
|
|Frank
|20,3353
|20,4578
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0102
|5,0353
|% 0,02
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,35
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,06
|
|Cumhuriyet
|7.534
|7.648
|17,00
|
|Tam
|7.583
|7.634
|-1,00
|
|Yarım
|3.705
|3.735
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.868
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,38
|85,38
|0,00
|
Seans Raporu
16:07
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