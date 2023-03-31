***MAKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2023 14:05
***MAKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130180
BIST
15:194.832
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -64,38
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
15:1919,1825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 19,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
15:1920,9137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0247
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
15:191.220,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.220,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler15:17
|EKSUN
|86,50
|36.709.389
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|42.628.036
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.625.997
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.792.933
|% 9,94
|
|SELGD
|6,21
|3.306.834
|% 9,91
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.681.289
|% -9,98
|
|IHAAS
|148,10
|22.019.113
|% -9,97
|
|EMNIS
|41,40
|488.452
|% -9,96
|
|MNDRS
|9,12
|115.963.655
|% -9,61
|
|AKFYE
|17,30
|1.878.683.320
|% -8,95
|
|TUPRS
|541,00
|1.576.657.705
|% 0,37
|
|KOZAL
|21,34
|1.435.389.657
|% 1,91
|
|EREGL
|35,66
|1.333.967.795
|% -0,72
|
|ASTOR
|50,80
|1.302.429.432
|% -5,22
|
|SKBNK
|2,48
|542.077.543
|% 5,98
|
|AKFYE
|17,30
|1.878.683.320
|% -8,95
|
|ISCTR
|13,24
|1.071.840.369
|% -2,07
|
|EKGYO
|6,26
|437.912.940
|% -2,19
|
|KOZAL
|21,34
|1.435.389.657
|% 1,91
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1647
|19,2001
|% 0,17
|
|Euro
|20,8952
|20,9179
|% -0,10
|
|Sterlin
|23,6601
|23,7787
|% -0,07
|
|Frank
|20,8467
|20,9723
|% -0,28
|
|Riyal
|5,0956
|5,1211
|% 0,08
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|-3,16
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,18
|
|Cumhuriyet
|8.228
|8.353
|71,00
|
|Tam
|8.241
|8.322
|4,00
|
|Yarım
|4.040
|4.072
|2,00
|
|Çeyrek
|2.020
|2.036
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,71
|14,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|0,18
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 61 kaybederek (% -1.40 ) 5, 312
-
15:32
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, TRKCM, AKFYE
-
15:32XU100
Endeks 4, 830 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 26, 288.00 milyon TL de
-
15:32EMKEL
Yüzde -7.39 oranında düşüşle 9.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 855, 997 adet işlem
-
15:31AKFYE
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 17.31 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 680, 331 adet işlem