***MAKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2023 10:25
***MAKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171959
BIST
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11:336.403
En Düşük
|Değişim
|: 0,54%
|| 34,57
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
11:3326,1753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1551
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
11:3329,4368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2084
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4473
En Düşük
29,0484
11:331.649,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 7,35
|Açılış
|: 1.649,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler11:33
|KRONT
|26,84
|46.859.256
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|17.473.230
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|36.315.665
|% 10,00
|
|YBTAS
|70.014,40
|700.144
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|16.875.989
|% 9,99
|
|VANGD
|14,40
|2.572.661
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|54.671.340
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|1.708.769
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,24
|21.152.267
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,35
|186.565
|% -9,93
|
|THYAO
|213,80
|4.411.896.941
|% 2,05
|
|ASELS
|71,10
|3.546.667.012
|% 4,56
|
|AKBNK
|24,58
|1.992.368.741
|% 0,57
|
|ASTOR
|83,45
|1.818.055.209
|% 0,24
|
|YKBNK
|13,96
|1.718.115.036
|% -2,17
|
|YKBNK
|13,96
|1.718.115.036
|% -2,17
|
|ISCTR
|14,68
|1.660.499.450
|% -0,54
|
|SKBNK
|2,86
|272.942.955
|% -2,05
|
|AKBNK
|24,58
|1.992.368.741
|% 0,57
|
|EKGYO
|8,37
|652.336.078
|% 0,60
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1697
|26,1753
|% 0,60
|
|Euro
|29,4240
|29,4368
|% 0,71
|
|Sterlin
|34,2766
|34,4485
|% 0,50
|
|Frank
|30,4407
|30,6241
|% 0,79
|
|Riyal
|6,9615
|6,9964
|% 0,59
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-3,58
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|6,92
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.607
|10.803
|20,00
|
|Yarım
|5.303
|5.427
|10,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.713
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,76
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,90
|20,92
|0,08
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|-0,14
|
Seans Raporu
11:33
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11:48ASELS
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11:47XU100
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11:47ISFIN
Yüzde 4.13 oranında artışla 9.32 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 710, 164 adet işlem
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11:46KRONT
Yüzde 10.00 oranında artışla 26.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 798, 884 adet işlem
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11:45OSTIM
Yüzde 6.58 oranında artışla 7.77 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 006, 740 adet işlem