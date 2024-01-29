***MAKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.01.2024 10:03
***MAKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243174
BIST
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10:118.436
En Düşük
|Değişim
|: 1,08%
|| 89,84
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.443
10:1130,3490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2491
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3300
|
30,4182
En Düşük
30,1690
10:1132,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2417
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,0490
En Düşük
32,7672
10:111.981,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 27,84
|Açılış
|: 1.981,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.982,37
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler10:11
|MIPAZ
|71,00
|61.656.023
|% 9,99
|
|TARKM
|816,50
|320.923.094
|% 9,97
|
|BAYRK
|38,64
|26.227.090
|% 9,96
|
|HATSN
|73,50
|316.603.547
|% 9,95
|
|KBORU
|152,60
|95.368.811
|% 9,94
|
|FORMT
|3,11
|74.329.950
|% -4,89
|
|VKFYO
|28,34
|28.315.970
|% -4,58
|
|MARKA
|63,10
|3.563.257
|% -4,54
|
|EUKYO
|16,23
|1.536.752
|% -4,19
|
|GARFA
|113,40
|13.180.581
|% -3,82
|
|THYAO
|266,50
|2.072.663.286
|% 2,50
|
|TUPRS
|150,20
|530.418.980
|% 1,76
|
|EREGL
|43,90
|475.454.096
|% 1,39
|
|PGSUS
|756,00
|436.748.860
|% 1,41
|
|ASELS
|49,94
|385.377.250
|% 1,55
|
|TSPOR
|1,62
|56.487.189
|% -0,25
|
|EKGYO
|10,29
|329.507.464
|% 0,00
|
|FORMT
|3,11
|74.329.950
|% -4,89
|
|ZOREN
|4,56
|99.252.030
|% 1,11
|
|AKFGY
|2,10
|29.585.475
|% 0,96
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3413
|30,3490
|% 0,83
|
|Euro
|32,9404
|32,9517
|% 0,74
|
|Sterlin
|38,4536
|38,6465
|% 0,88
|
|Frank
|35,0231
|35,2340
|% 0,94
|
|Riyal
|8,0683
|8,1088
|% 0,83
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,01
|% 0,66
|
|Platin
|914,98
|916,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,14
|958,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,15
|83,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,53
|2.031,77
|% 0,66
|