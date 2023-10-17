***MAKIM* *DITAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***MAKIM******DITAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler DITAS, MAKIM18.10.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaMAKIM MAKINE MAKIM 0,1657142 0,1491427Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaDITAS DOGAN DITAS 100,00000 1,00 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207203BIST