***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.04.2023 11:26
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2023 - 13.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.04.2023
Tescil Tarihi
18.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.04.2023 - 10814
Açıklamalar
Şirketimizin 06.04.2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 18.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 18.04.2023 tarih ve 10814 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi işinde Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140427
BIST
15:175.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 32,80
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.023
15:1719,4129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0122
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
15:1721,3709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1246
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
15:171.236,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,93
|Açılış
|: 1.236,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:17
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.546.082
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|25.849.274
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.062.646
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,48
|62.960.030
|% 9,80
|
|IMASM
|41,70
|160.641.726
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,80
|275.509.689
|% -6,18
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|MEPET
|4,80
|56.596.392
|% -5,70
|
|AVGYO
|3,26
|15.531.667
|% -5,51
|
|THYAO
|135,80
|2.058.630.702
|% 1,34
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.546.082
|% 9,97
|
|CVKMD
|164,10
|1.372.019.608
|% 7,89
|
|EREGL
|34,30
|1.347.560.177
|% -0,46
|
|KOZAL
|22,56
|1.037.318.356
|% -0,70
|
|EKGYO
|6,67
|519.500.356
|% -0,74
|
|ISCTR
|11,91
|820.460.599
|% 0,42
|
|YKBNK
|10,22
|661.419.740
|% 0,49
|
|AKBNK
|17,81
|1.032.552.591
|% 0,62
|
|KOZAL
|22,56
|1.037.318.356
|% -0,70
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3983
|19,4129
|% 0,06
|
|Euro
|21,3651
|21,3709
|% 0,59
|
|Sterlin
|24,0600
|24,1807
|% -0,01
|
|Frank
|21,7003
|21,8310
|% 0,17
|
|Riyal
|5,1587
|5,1845
|% 0,03
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-0,73
|
|Altın Gr.
|1.237
|1.237
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|8.912
|9.047
|-33,00
|
|Tam
|8.950
|9.084
|-56,00
|
|Yarım
|4.371
|4.441
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.186
|2.234
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,36
|81,36
|-0,10
|