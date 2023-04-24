***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2023 - 13.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıVezin Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi06.04.2023Tescil Tarihi18.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su18.04.2023 - 10814AçıklamalarŞirketimizin 06.04.2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 18.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 18.04.2023 tarih ve 10814 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi işinde Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140427BIST