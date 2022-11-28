***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 28.11.2022 tarih 029 sayılı kararı ile kabul edilen "MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI" ilişiktedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082687BIST