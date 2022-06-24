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***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu

24.06.2022 11:34
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu


***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Açı Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Saray-İmar Mahallesi, 3638 Ada 1 Parsel Nolu
Rapor Tarihi
17.09.2022
Açıklamalar

Şirketimizin Ankara ili Kahramankazan ilçesi, Saray-İmar Mahallesi, 3638 Ada 1 Parsel Nolu Taşınmasızın Değerleme Raporu Halka arz öncesi yapılmış olup söz konusu rapor ilişikte verilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039071


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MAKIM 15,56 72.533.666 % 9,96  
GLBMD 6,83 7.508.135 % 7,73  
ECZYT 51,60 38.141.627 % 7,50  
FMIZP 128,60 42.089.828 % 6,37  
DERHL 8,71 18.066.193 % 6,35  
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Altın Gr. 1.020 1.020 4,23  
Cumhuriyet 6.844 6.947 1,00  
Tam 6.771 6.868 6,00  
Yarım 3.323 3.358 2,00  
Çeyrek 1.664 1.678 0,00  
Gümüş.Ons 20,96 21,00 0,02  
Gümüş Gr. 11,71 11,72 0,03  
B. Petrol 111 111 0,53  
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