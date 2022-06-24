***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
24.06.2022 11:34
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Açı Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Saray-İmar Mahallesi, 3638 Ada 1 Parsel Nolu
Rapor Tarihi
17.09.2022
Açıklamalar
Şirketimizin Ankara ili Kahramankazan ilçesi, Saray-İmar Mahallesi, 3638 Ada 1 Parsel Nolu Taşınmasızın Değerleme Raporu Halka arz öncesi yapılmış olup söz konusu rapor ilişikte verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039071
BIST
11:412.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -9,85
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.532
11:4117,3767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0242
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3796
En Düşük
17,2992
11:4118,3297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0518
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3302
En Düşük
18,2245
11:411.020,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,23
|Açılış
|: 1.020,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler11:41
|MAKIM
|15,56
|72.533.666
|% 9,96
|
|GLBMD
|6,83
|7.508.135
|% 7,73
|
|ECZYT
|51,60
|38.141.627
|% 7,50
|
|FMIZP
|128,60
|42.089.828
|% 6,37
|
|DERHL
|8,71
|18.066.193
|% 6,35
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|FONET
|14,25
|5.947.106
|% -4,43
|
|SERVE
|26,50
|265.000
|% -4,19
|
|BRKO
|1,40
|31.763
|% -4,11
|
|ASELS
|24,54
|1.334.748.512
|% 5,32
|
|THYAO
|50,25
|1.250.276.261
|% -0,59
|
|EREGL
|27,36
|566.433.993
|% -0,80
|
|SISE
|21,36
|504.727.645
|% -0,93
|
|ODAS
|3,13
|477.226.331
|% -3,40
|
|ODAS
|3,13
|477.226.331
|% -3,40
|
|EKGYO
|2,56
|147.390.538
|% -1,16
|
|TSKB
|2,11
|121.560.994
|% -3,21
|
|ASELS
|24,54
|1.334.748.512
|% 5,32
|
|YKBNK
|4,74
|252.819.627
|% -2,07
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3686
|17,3767
|% 0,14
|
|Euro
|18,3194
|18,3297
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,2284
|21,3349
|% 0,19
|
|Frank
|18,0045
|18,1130
|% 0,29
|
|Riyal
|4,6156
|4,6387
|% 0,22
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,51
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,23
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.771
|6.868
|6,00
|
|Yarım
|3.323
|3.358
|2,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.678
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|21,00
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,53
|
Seans Raporu
11:41
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11:54TSGYO
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11:53XU030
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11:48XU100
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