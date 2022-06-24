***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAçı Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAnkara İli, Kahramankazan İlçesi, Saray-İmar Mahallesi, 3638 Ada 1 Parsel NoluRapor Tarihi17.09.2022AçıklamalarŞirketimizin Ankara ili Kahramankazan ilçesi, Saray-İmar Mahallesi, 3638 Ada 1 Parsel Nolu Taşınmasızın Değerleme Raporu Halka arz öncesi yapılmış olup söz konusu rapor ilişikte verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039071BIST