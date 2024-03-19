***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2024Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAçı Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAnkara İli Kazan İlçesi Saray Mahallesi 3638 Ada 1 ParselRapor Tarihi19.03.2024AçıklamalarŞirketimizin aktifinde yer alan ve "Açı Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." tarafından değerlemesi yapılan Ankara İli Kazan İlçesi Saray Mahallesi 3638 ada 1 parsele ilişkin değerleme raporu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260312BIST