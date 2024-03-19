***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
19.03.2024 18:08
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2024
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Açı Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara İli Kazan İlçesi Saray Mahallesi 3638 Ada 1 Parsel
Rapor Tarihi
19.03.2024
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde yer alan ve "Açı Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." tarafından değerlemesi yapılan Ankara İli Kazan İlçesi Saray Mahallesi 3638 ada 1 parsele ilişkin değerleme raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260312
BIST
'
18:058.930
En Düşük
|Değişim
|: 2,43%
|| 211,77
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.934
18:0532,3473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0670
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
18:0535,1752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0075
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
18:052.240,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,14
|Açılış
|: 2.240,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|7,26
|12.589.878
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|57.515.961
|% 10,00
|
|SODSN
|233,20
|14.501.407
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|634.860.413
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.416.782
|% 10,00
|
|SUMAS
|531,00
|9.811.957
|% -10,00
|
|ARTMS
|53,15
|2.037.378.415
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|752.892.338
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|241.237.115
|% -9,86
|
|BJKAS
|66,00
|536.829.542
|% -9,84
|
|THYAO
|278,25
|9.087.135.278
|% 3,63
|
|TUPRS
|173,70
|5.019.190.998
|% 5,15
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|REEDR
|59,25
|3.646.475.420
|% 6,28
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|ZOREN
|5,35
|2.098.915.590
|% 2,29
|
|ISCTR
|10,77
|3.066.387.933
|% 4,26
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|EKGYO
|10,65
|1.590.035.757
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3439
|32,3473
|% 0,21
|
|Euro
|35,1578
|35,1752
|% -0,02
|
|Sterlin
|42,1617
|42,3731
|% -0,13
|
|Frank
|37,3354
|37,5225
|% -0,07
|
|Riyal
|8,8439
|8,8882
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,91
|24,94
|% 0,66
|
|Platin
|894,36
|896,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,24
|987,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,50
|87,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.155,42
|2.155,83
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58SELEC
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