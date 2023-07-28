***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin ekte yer aldığı şekliyle tadil edilmesine ve idari süreçlerin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer resmi kurumlara müracaat edilmesine karar vermiş olup, 28.07.2023 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176588BIST