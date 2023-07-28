***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.07.2023 17:42
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin ekte yer aldığı şekliyle tadil edilmesine ve idari süreçlerin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer resmi kurumlara müracaat edilmesine karar vermiş olup, 28.07.2023 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176588
BIST
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18:007.069
En Düşük
|Değişim
|: 3,11%
|| 213,12
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
18:0026,9457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0436
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
18:0029,7263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1722
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
18:001.698,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,94
|Açılış
|: 1.698,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.699,76
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KCHOL
|134,20
|5.001.243.949
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|510.418.210
|% 10,00
|
|DERHL
|14,41
|87.191.672
|% 10,00
|
|QNBFL
|123,20
|1.595.598
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|27.469.101
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,56
|51.689.586
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|6.212.980
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|14.142.601
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,92
|197.861.081
|% -9,89
|
|PENTA
|24,54
|2.359.472.787
|% -9,71
|
|THYAO
|235,30
|11.845.198.493
|% 2,98
|
|YKBNK
|14,10
|9.986.264.928
|% 6,90
|
|SAHOL
|58,00
|5.947.540.014
|% 5,74
|
|KOZAL
|28,00
|5.807.403.069
|% 1,60
|
|ASTOR
|101,30
|5.611.623.538
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,10
|9.986.264.928
|% 6,90
|
|EKGYO
|8,53
|5.247.334.401
|% 0,71
|
|SKBNK
|3,14
|1.348.300.185
|% 5,02
|
|ISCTR
|15,08
|5.028.392.980
|% 4,94
|
|PETKM
|17,65
|5.533.492.230
|% 4,93
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9358
|26,9498
|% 0,18
|
|Euro
|29,7225
|29,7329
|% 0,60
|
|Sterlin
|34,5524
|34,7257
|% 0,55
|
|Frank
|30,9295
|31,1158
|% 0,21
|
|Riyal
|7,1620
|7,1979
|% 0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|15,82
|
|Altın Gr.
|1.697
|1.698
|13,04
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.069
|11.164
|21,00
|
|Yarım
|5.526
|5.608
|11,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.804
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|21,02
|21,05
|0,14
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|-0,23
|
Seans Raporu
18:00
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17:59FORMT
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 006, 876 adet işlem
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17:58CIMSA
Yüzde 7.39 oranında artışla 185.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 835, 469 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 43 üstünde . İşlem hacmi 154, 734.00 milyon TL de
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17:57ALKIM
Yüzde 8.62 oranında artışla 37.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 974, 159 adet işlem
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17:56ATAKP
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 453 adet işlem