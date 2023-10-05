***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
05.10.2023 12:16
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri 05.10.2023 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu'nun 28.07.2023 tarihli toplantısında değişikliğine karar verilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin ekte yer aldığı şekliyle revize edilmesine karar vermiş olup, 05.10.2023 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199870
BIST
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14:358.266
En Düşük
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|: -0,80%
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En Yüksek
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En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler14:33
|TETMT
|2.228,90
|20.730.167
|% 10,00
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|BFREN
|8.970,60
|28.598.273
|% 10,00
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|TARKM
|510,90
|88.000.481
|% 9,99
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|QNBFL
|738,70
|3.802.089
|% 9,99
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|QNBFB
|324,00
|10.648.260
|% 9,98
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|REEDR
|21,64
|342.519.753
|% -9,98
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|BRKVY
|59,55
|46.600.141
|% -8,67
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|MANAS
|11,10
|170.291.737
|% -7,88
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|COSMO
|172,40
|57.314.873
|% -7,21
|
|ADESE
|2,43
|401.032.968
|% -6,54
|
|THYAO
|235,30
|5.436.853.042
|% -1,34
|
|TUPRS
|147,80
|4.193.487.623
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,78
|3.811.548.411
|% -3,28
|
|PETKM
|22,00
|3.596.729.847
|% 0,00
|
|YKBNK
|18,07
|3.347.129.310
|% 0,11
|
|ZOREN
|6,78
|3.811.548.411
|% -3,28
|
|EKGYO
|7,97
|2.361.874.600
|% -0,38
|
|YKBNK
|18,07
|3.347.129.310
|% 0,11
|
|PETKM
|22,00
|3.596.729.847
|% 0,00
|
|ADESE
|2,43
|401.032.968
|% -6,54
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|27,5440
|27,5505
|% 0,08
|
|Euro
|29,0804
|29,1013
|% 0,40
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|Sterlin
|33,3383
|33,5055
|% -0,01
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|Frank
|29,9854
|30,1660
|% 0,21
|
|Riyal
|7,3246
|7,3613
|% -0,00
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|14:33
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.822
|1.822
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.615
|1,07
|
|Cumhuriyet
|11.100
|11.268
|-12,00
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|Tam
|10.865
|10.959
|-43,00
|
|Yarım
|5.449
|5.496
|-22,00
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|Çeyrek
|2.716
|2.748
|-11,00
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|Gümüş.Ons
|21,08
|21,11
|0,08
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|Gümüş Gr.
|18,68
|18,70
|0,07
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|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-1,32
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