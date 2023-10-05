***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri 05.10.2023 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu'nun 28.07.2023 tarihli toplantısında değişikliğine karar verilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin ekte yer aldığı şekliyle revize edilmesine karar vermiş olup, 05.10.2023 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199870BIST