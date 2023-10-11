***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.10.2023 13:36
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2023 - 05.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz 10.10.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-43282 sayılı yazısıyla onaylanmış olup, SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır. Esas Sözleşme değişiklik tasarısının, Ticaret Bakanlığı'nın iznine takiben yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204178
BIST
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16:088.396
En Düşük
|Değişim
|: -0,56%
|| -47,03
|Açılış
|: 8.482
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|Önceki Kapanış
|: 8.443
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8.356
En Yüksek
8.519
16:0827,7351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
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|Açılış
|: 27,8000
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|Önceki Kapanış
|: 27,8500
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27,8717
En Düşük
27,6473
16:0829,4785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 29,5000
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|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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En Düşük
29,3630
16:081.671,32
En Yüksek
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|: 0,82%
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|Açılış
|: 1.671,11
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|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
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1.671,90
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler16:05
|ACSEL
|117,70
|88.654.152
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|594.816.286
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|49.117.648
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|2.780.800
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.120,60
|181.120.638
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,61
|151.346.453
|% -9,95
|
|IHAAS
|20,16
|565.817.873
|% -9,68
|
|SKBNK
|6,93
|1.034.601.523
|% -8,82
|
|ARENA
|30,04
|125.167.643
|% -7,74
|
|TETMT
|2.585,00
|29.503.512
|% -7,68
|
|PETKM
|24,60
|4.326.376.193
|% -0,16
|
|THYAO
|231,90
|4.074.229.378
|% -2,60
|
|DMRGD
|23,38
|3.536.179.868
|% 6,76
|
|KOZAL
|28,28
|2.987.443.876
|% 1,58
|
|ISCTR
|25,50
|2.971.958.047
|% 2,74
|
|ZOREN
|6,28
|1.495.603.282
|% -1,72
|
|EKGYO
|8,25
|1.514.916.724
|% -1,79
|
|PETKM
|24,60
|4.326.376.193
|% -0,16
|
|ODAS
|13,75
|2.399.228.068
|% 0,73
|
|DMRGD
|23,38
|3.536.179.868
|% 6,76
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7318
|27,7347
|% 0,06
|
|Euro
|29,4477
|29,4624
|% 0,11
|
|Sterlin
|34,0433
|34,2140
|% 0,29
|
|Frank
|30,6277
|30,8122
|% 0,40
|
|Riyal
|7,3732
|7,4101
|% 0,10
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|12,02
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.669
|10,89
|
|Cumhuriyet
|11.575
|11.750
|70,00
|
|Tam
|11.334
|11.419
|23,00
|
|Yarım
|5.684
|5.731
|16,00
|
|Çeyrek
|2.833
|2.866
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,08
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,63
|19,66
|0,20
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|-0,57
|
Seans Raporu
16:05
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-
16:20XU100
Endeks 8, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 93, 393.00 milyon TL de
-
16:20ARENA
Yüzde -7.74 oranında düşüşle 30.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 189, 948 adet işlem
-
16:19BASGZ
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 22.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 027, 143 adet işlem
-
16:18GIPTA
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 38.02 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 367, 705 adet işlem
-
16:17ARDYZ
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 21.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 085, 359 adet işlem