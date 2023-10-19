***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.10.2023 17:25
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin BİST Katılım Endeksine uygun hale getirilmesini teminen ekte yer aldığı şekliyle tadil edilmesine ve idari süreçlerin tamamlanmasına için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer resmi kurumlara müracaat edilmesine karar vermiş olup, 19.10.2023 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207767
BIST
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18:007.769
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -73,63
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.728
En Yüksek
7.971
18:0027,9909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0089
|Açılış
|: 24,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 23,8000
|
28,5091
En Düşük
27,8961
18:0029,6878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1652
|Açılış
|: 20,5141
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5598
|
30,0718
En Düşük
29,4688
18:001.758,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,42
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TARKM
|660,00
|113.301.330
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|41.626.201
|% 10,00
|
|KONYA
|8.241,20
|796.691.211
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.624,00
|143.597.010
|% 10,00
|
|MEKAG
|44,24
|5.625.204
|% 10,00
|
|MAALT
|1.079,60
|353.127.002
|% -10,00
|
|BMSCH
|18,63
|180.692.360
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|13.450.560
|% -10,00
|
|AYCES
|540,10
|91.090.973
|% -10,00
|
|ATSYH
|72,50
|2.866.426
|% -9,99
|
|THYAO
|213,60
|8.764.512.643
|% -1,34
|
|TUPRS
|133,40
|5.686.415.341
|% -5,52
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|ASELS
|41,10
|3.510.230.843
|% 3,53
|
|EKGYO
|7,19
|2.354.900.514
|% -1,91
|
|ZOREN
|5,74
|1.453.950.799
|% -3,37
|
|YKBNK
|18,61
|3.655.821.962
|% 0,81
|
|PETKM
|20,84
|3.770.422.198
|% -3,25
|
|ODAS
|11,40
|2.029.412.226
|% -4,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9851
|27,9909
|% -0,03
|
|Euro
|29,6720
|29,6878
|% 0,56
|
|Sterlin
|33,9029
|34,0729
|% 0,12
|
|Frank
|31,1198
|31,3073
|% 0,42
|
|Riyal
|7,4393
|7,4766
|% 0,05
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.759
|1.759
|6,88
|
|Cumhuriyet
|12.122
|12.305
|-39,00
|
|Tam
|11.868
|11.966
|-29,00
|
|Yarım
|5.952
|6.008
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.967
|3.004
|-6,00
|
Seans Raporu
18:00
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17:59GUBRF
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 333.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 313, 301 adet işlem
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17:58TUPRS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 134.00 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 334, 700 adet işlem
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17:57KMPUR
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 75.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 675 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 7, 752 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 92, 953.00 milyon TL de
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17:56UNLU
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 22.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 222 adet işlem