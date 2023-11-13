***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.07.2023 - 05.10.2023 - 11.10.2023 - 19.10.2023 - 26.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesi ve "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin tadiline ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yapılan başvurumuz 13.11.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00090917450 sayılı yazısıyla onaylanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metinleri (eski-yeni) ekte yer almaktadır. Esas Sözleşme değişiklik tasarılarının yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217559BIST