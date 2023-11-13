***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.11.2023 18:02
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2023 - 05.10.2023 - 11.10.2023 - 19.10.2023 - 26.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesi ve "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin tadiline ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yapılan başvurumuz 13.11.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00090917450 sayılı yazısıyla onaylanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metinleri (eski-yeni) ekte yer almaktadır. Esas Sözleşme değişiklik tasarılarının yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217559
BIST
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18:057.568
En Düşük
|Değişim
|: -2,61%
|| -203,04
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.568
En Yüksek
7.786
18:0528,6264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0360
|Açılış
|: 28,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
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28,6264
En Düşük
28,5658
18:0530,6439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0225
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
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30,6497
En Düşük
30,5915
18:051.789,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.789,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
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1.789,79
En Düşük
1.788,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVTUR
|10,45
|12.566.029
|% 10,00
|
|ATATP
|65,45
|55.872.472
|% 10,00
|
|SANEL
|19,16
|19.520.291
|% 9,99
|
|ARENA
|29,06
|67.686.704
|% 9,99
|
|GRTRK
|40,54
|256.406.772
|% 9,98
|
|QNBFL
|990,00
|5.093.010
|% -10,00
|
|ISBTR
|576.642,50
|12.109.493
|% -10,00
|
|ISBIR
|163,90
|11.070.553
|% -9,99
|
|VANGD
|24,90
|4.320.123
|% -9,98
|
|ORMA
|243,30
|8.985.752
|% -9,97
|
|THYAO
|232,20
|13.509.754.051
|% 1,35
|
|REEDR
|27,30
|4.216.158.797
|% 1,64
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|TUPRS
|147,00
|3.713.749.402
|% -1,87
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|ZOREN
|4,98
|911.665.769
|% -4,60
|
|IHLAS
|1,37
|216.469.820
|% 9,60
|
|YKBNK
|16,12
|2.501.645.243
|% -4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5854
|28,6040
|% 0,05
|
|Euro
|30,5703
|30,6781
|% 0,19
|
|Sterlin
|34,9957
|35,1712
|% -0,02
|
|Frank
|31,5748
|31,7650
|% -0,02
|
|Riyal
|7,5990
|7,6371
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,29
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|868,51
|870,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,51
|989,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,74
|82,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.946,38
|1.946,59
|% 0,66
|