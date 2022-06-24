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***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

24.06.2022 10:13
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirketimizin Esas Sözleşmesi son hali ektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Kuruluş 01/02/2007 06/02/2007 6739
6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,23,24,25,26 19/04/2013 26/04/2013 8308
6 09/05/2018 11/05/2018 9576
6 13/08/2021 16/08/2021 10388
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23. Madde - 24,25,26. Maddeler kaldırılmıştır. 14/01/2022 18/01/2022 10497



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039047


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BIST En Aktif Hisseler11:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 15,56 72.448.413 % 9,96  
GLBMD 6,86 5.994.103 % 8,20  
DERHL 8,81 16.525.028 % 7,57  
FMIZP 128,90 41.522.306 % 6,62  
ECZYT 51,10 34.005.202 % 6,46  
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11:34 Alış Satış %  
Dolar 17,3615 17,3856 % 0,19  
Euro 18,3054 18,3248 % 0,26  
Sterlin 21,2277 21,3342 % 0,18  
Frank 17,9843 18,0926 % 0,18  
Riyal 4,6186 4,6418 % 0,28  
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11:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.827 3,96  
Altın Gr. 1.021 1.022 5,75  
Cumhuriyet 6.844 6.947 1,00  
Tam 6.779 6.877 15,00  
Yarım 3.328 3.364 8,00  
Çeyrek 1.667 1.681 3,00  
Gümüş.Ons 20,95 20,98 0,01  
Gümüş Gr. 11,71 11,72 0,03  
B. Petrol 110 110 0,07  
Seans Raporu 11:34
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