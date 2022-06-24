***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
24.06.2022 10:13
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi son hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Kuruluş 01/02/2007 06/02/2007 6739
6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,23,24,25,26 19/04/2013 26/04/2013 8308
6 09/05/2018 11/05/2018 9576
6 13/08/2021 16/08/2021 10388
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23. Madde - 24,25,26. Maddeler kaldırılmıştır. 14/01/2022 18/01/2022 10497
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039047
BIST