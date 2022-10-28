***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 193.032.030 94.166.946 72.861.138 33.618.757Satışların Maliyeti18 -110.555.096 -60.416.824 -39.614.982 -22.431.928TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18 82.476.934 33.750.122 33.246.156 11.186.829BRÜT KAR (ZARAR)82.476.934 33.750.122 33.246.156 11.186.829Genel Yönetim Giderleri19 -4.819.360 -2.484.706 -1.711.026 -991.272Pazarlama Giderleri19 -11.504.620 -4.913.394 -4.739.247 -1.729.141Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -2.066.967 -775.036 -1.096.190 -280.924Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 8.133.532 6.967.893 2.215.341 867.386Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -5.755.097 -2.534.239 -2.854.721 -862.041ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)66.464.422 30.010.640 25.060.313 8.190.837Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 56.214FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)66.464.422 30.066.854 25.060.313 8.190.837Finansman Gelirleri22 261.448 1.081.810 73.602 271.598Finansman Giderleri23 -1.072.975 -581.202 -12.447 -4.721SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)65.652.895 30.567.462 25.121.468 8.457.714Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri218.223 -1.992.987 268.031 3.464.810Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.329.685 3.192.996Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 218.223 336.698 268.031 271.814SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)65.871.118 28.574.475 25.389.499 11.922.524DÖNEM KARI (ZARARI)65.871.118 28.574.475 25.389.499 11.922.524Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar65.871.118 28.574.475 25.389.499 11.922.524Ana Ortaklık Payları0 0 0 0Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.649.133 14.385.648Dönem Karı (Zararı)65.871.118 28.574.475Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.563.200 286.751Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler617.198 404.004Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler494.116 360.831Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.806 -132.227Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler489.310 493.058Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.931.557 940.424Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler831.737 756.063Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler413.910 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler685.910 184.361Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-261.448 -1.081.810Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-261.448 -1.081.810Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-218.223 -336.698İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-56.235.228 -9.477.141Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.107.422 -6.326.989İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-31.107.422 -6.326.989Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-174.602 -145.486İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-174.602 -145.486Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-26.045.130 -7.491.204Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.502.217 -2.113.525Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.009.413 5.352.156İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11.009.413 5.352.156Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.302.678 193.333Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler257.668 282.984Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)257.668 282.984Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-445.291 842.711İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-445.291 842.711Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-530.325 -71.121Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.199.090 19.384.085Alınan Faiz261.448 1.081.810Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-383.241 -205.641Vergi İadeleri (Ödemeleri)-19.975 -4.437.937Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-408.189 -1.436.669YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.682.505 -5.446.179Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.805 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.805 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.694.310 -5.966.290Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.629.310 -5.921.450Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.367 -9.051.945Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri111.697 252.242Kredilerden Nakit Girişleri111.697 252.242Ödenen Temettüler-10.000.000Ödenen Faiz-130.064 -188.977Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)884.790YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.051.739 -112.476NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.051.739 -112.476DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.003.925 30.329.470DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.952.186 30.216.994Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 22.952.186 30.003.925Ticari Alacaklar69.223.025 38.738.603İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 69.223.025 38.738.603Diğer Alacaklar5.951.285 5.807.898İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.951.285 5.807.898Stoklar7 49.780.332 23.735.202Peşin Ödenmiş Giderler15 17.083.604 8.358.931Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 19.975 0Diğer Dönen Varlıklar13 1.946.799 1.538.610ARA TOPLAM166.957.206 108.183.169TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR166.957.206 108.183.169DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar133.598 102.383İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 133.598 102.383Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 388.935 388.935Maddi Duran Varlıklar8 42.562.685 24.517.613Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 326.306 306.071Peşin Ödenmiş Giderler15 6.152.099 4.374.555Ertelenmiş Vergi Varlığı25 1.830.620 1.343.827TOPLAM DURAN VARLIKLAR51.394.243 31.033.384TOPLAM VARLIKLAR218.351.449 139.216.553KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler4 405.811 296.486Ticari Borçlar25.746.030 14.865.501İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 25.746.030 14.865.501Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 2.277.432 974.754Diğer Borçlar653.090 1.098.381İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 653.090 1.098.381Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 3.732.130 4.262.455Kısa Vadeli Karşılıklar2.315.387 1.215.567Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.307.390 621.480Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.007.997 594.087Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 531.744 274.076ARA TOPLAM35.661.624 22.987.220TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.661.624 22.987.220UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler4 395.098 522.790Uzun Vadeli Karşılıklar5.273.295 3.481.950Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 5.273.295 3.481.950TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.668.393 4.004.740TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.330.017 26.991.960ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar177.021.432 112.224.593Ödenmiş Sermaye17 56.000.000 56.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.158.295 -2.084.016Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.158.295 -2.084.016Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.158.295 -2.084.016Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.773.582 3.885.141Diğer Yedekler45.268 45.268Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları51.489.759 -2.764.044Net Dönem Karı veya Zararı65.871.118 57.142.244TOPLAM ÖZKAYNAKLAR177.021.432 112.224.593TOPLAM KAYNAKLAR218.351.449 139.216.553Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.042.000 -1.104.674 45.268 3.000.351 29.166.591 22.027.365 65.176.901 65.176.901Diğer Düzeltmeler-714.594 -714.594 -714.594Transferler22.027.365 -22.027.365 0 0Dönem Karı (Zararı)28.574.475 28.574.475 28.574.475Sermaye Arttırımı43.958.000 -43.958.000 0 0Kar Payları-10.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)884.790 884.790 884.790Dönem Sonu Bakiyeler56.000.000 -1.819.268 45.268 3.885.141 -2.764.044 28.574.475 83.921.572 83.921.572Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler56.000.000 -2.084.016 45.268 3.885.141 -2.764.044 57.142.244 112.224.593 112.224.593Diğer Düzeltmeler-1.074.279 -1.074.279 -1.074.279Transferler57.142.244 -57.142.244 0 0Dönem Karı (Zararı)65.871.118 65.871.118 65.871.118Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.888.441 -2.888.441 0 0Dönem Sonu Bakiyeler56.000.000 -3.158.295 45.268 6.773.582 51.489.759 65.871.118 177.021.432 177.021.432Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)65.871.118 28.574.475 25.389.499 11.922.524DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklaryda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -1.342.849 -893.243 -1.081.578 330.934Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler268.570 178.649 216.316 -66.187Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 268.570 178.649 216.316 -66.187Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.074.279 -714.594 -865.262 264.747TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)64.796.839 27.859.881 24.524.237 12.187.271Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları64.796.839 27.859.881 24.524.237 12.187.271http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075011BIST