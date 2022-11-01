***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2022 18:27
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 193.032.030 94.166.946 72.861.138 33.618.757
Satışların Maliyeti
18 -110.555.096 -60.416.824 -39.614.982 -22.431.928
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18 82.476.934 33.750.122 33.246.156 11.186.829
BRÜT KAR (ZARAR)
82.476.934 33.750.122 33.246.156 11.186.829
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.819.360 -2.484.706 -1.711.026 -991.272
Pazarlama Giderleri
19 -11.504.620 -4.913.394 -4.739.247 -1.729.141
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -2.066.967 -775.036 -1.096.190 -280.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 8.133.532 6.967.893 2.215.341 867.386
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -5.755.097 -2.534.239 -2.854.721 -862.041
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.464.422 30.010.640 25.060.313 8.190.837
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 0 56.214 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.464.422 30.066.854 25.060.313 8.190.837
Finansman Gelirleri
22 261.448 1.081.810 73.602 271.598
Finansman Giderleri
23 -1.072.975 -581.202 -12.447 -4.721
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.652.895 30.567.462 25.121.468 8.457.714
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
218.223 -1.992.987 268.031 3.464.810
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.329.685 3.192.996
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 218.223 336.698 268.031 271.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.871.118 28.574.475 25.389.499 11.922.524
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.871.118 28.574.475 25.389.499 11.922.524
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
65.871.118 28.574.475 25.389.499 11.922.524
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.649.133 14.385.648
Dönem Karı (Zararı)
65.871.118 28.574.475
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.563.200 286.751
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
617.198 404.004
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
494.116 360.831
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.806 -132.227
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
489.310 493.058
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.931.557 940.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
831.737 756.063
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
413.910 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
685.910 184.361
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-261.448 -1.081.810
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-261.448 -1.081.810
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-218.223 -336.698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.235.228 -9.477.141
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.107.422 -6.326.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.107.422 -6.326.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-174.602 -145.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-174.602 -145.486
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.045.130 -7.491.204
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.502.217 -2.113.525
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.009.413 5.352.156
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.009.413 5.352.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.302.678 193.333
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
257.668 282.984
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
257.668 282.984
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-445.291 842.711
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-445.291 842.711
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-530.325 -71.121
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.199.090 19.384.085
Alınan Faiz
261.448 1.081.810
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-383.241 -205.641
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.975 -4.437.937
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-408.189 -1.436.669
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.682.505 -5.446.179
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.805 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.805 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.694.310 -5.966.290
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.629.310 -5.921.450
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-65.000 -44.840
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
520.111
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.367 -9.051.945
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
111.697 252.242
Kredilerden Nakit Girişleri
111.697 252.242
Ödenen Temettüler
-10.000.000
Ödenen Faiz
-130.064 -188.977
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
884.790
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.051.739 -112.476
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.051.739 -112.476
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.003.925 30.329.470
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.952.186 30.216.994
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 22.952.186 30.003.925
Ticari Alacaklar
69.223.025 38.738.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 69.223.025 38.738.603
Diğer Alacaklar
5.951.285 5.807.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.951.285 5.807.898
Stoklar
7 49.780.332 23.735.202
Peşin Ödenmiş Giderler
15 17.083.604 8.358.931
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 19.975 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.946.799 1.538.610
ARA TOPLAM
166.957.206 108.183.169
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
166.957.206 108.183.169
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
133.598 102.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 133.598 102.383
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 388.935 388.935
Maddi Duran Varlıklar
8 42.562.685 24.517.613
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 326.306 306.071
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.152.099 4.374.555
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.830.620 1.343.827
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.394.243 31.033.384
TOPLAM VARLIKLAR
218.351.449 139.216.553
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 405.811 296.486
Ticari Borçlar
25.746.030 14.865.501
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 25.746.030 14.865.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.277.432 974.754
Diğer Borçlar
653.090 1.098.381
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 653.090 1.098.381
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 3.732.130 4.262.455
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.315.387 1.215.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.307.390 621.480
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.007.997 594.087
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 531.744 274.076
ARA TOPLAM
35.661.624 22.987.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.661.624 22.987.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 395.098 522.790
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.273.295 3.481.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 5.273.295 3.481.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.668.393 4.004.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.330.017 26.991.960
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
177.021.432 112.224.593
Ödenmiş Sermaye
17 56.000.000 56.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.158.295 -2.084.016
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.158.295 -2.084.016
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.158.295 -2.084.016
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.773.582 3.885.141
Diğer Yedekler
45.268 45.268
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
51.489.759 -2.764.044
Net Dönem Karı veya Zararı
65.871.118 57.142.244
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
177.021.432 112.224.593
TOPLAM KAYNAKLAR
218.351.449 139.216.553
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.042.000 -1.104.674 45.268 3.000.351 29.166.591 22.027.365 65.176.901 65.176.901
Diğer Düzeltmeler
-714.594 -714.594 22.027.365 -22.027.365 0 0
Dönem Karı (Zararı)
28.574.475 28.574.475 28.574.475
Sermaye Arttırımı
43.958.000 -43.958.000 0 0
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
884.790 884.790 884.790
Dönem Sonu Bakiyeler
56.000.000 -1.819.268 45.268 3.885.141 -2.764.044 28.574.475 83.921.572 83.921.572
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
56.000.000 -2.084.016 45.268 3.885.141 -2.764.044 57.142.244 112.224.593 112.224.593
Diğer Düzeltmeler
-1.074.279 -1.074.279 -1.074.279
Transferler
57.142.244 -57.142.244 0 0
Dönem Karı (Zararı)
65.871.118 65.871.118 65.871.118
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.888.441 -2.888.441 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
56.000.000 -3.158.295 45.268 6.773.582 51.489.759 65.871.118 177.021.432 177.021.432
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.871.118 28.574.475 25.389.499 11.922.524
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.074.279 -714.594 -865.262 264.747
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.342.849 -893.243 -1.081.578 330.934
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
268.570 178.649 216.316 -66.187
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 268.570 178.649 216.316 -66.187
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.074.279 -714.594 -865.262 264.747
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.796.839 27.859.881 24.524.237 12.187.271
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
64.796.839 27.859.881 24.524.237 12.187.271
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075991
BIST