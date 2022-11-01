***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2022-30.09.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar veya Zarar TablosuDeğişikliğin NedeniDönem Net Karının(Zararının) Dağılımında Ana Ortaklık Payları Yerine Kontrol Gücü Olmayan Paylarda belirtilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.Açıklamalar28.10.2022 tarihinde KAP'da yayınlanmış finansal rapor bildiriminde Kar veya Zarar tablosu "Dönem Karının (Zararının) Dağılımı" başlığı altında yer alan "Ana Ortaklık Payları" ve "Kontrol Gücü Olmayan Paylar" kalemlerine yapılan girişler sehven yer değiştirilerek yapılmıştır. İlgili kalemlere ilişkin düzeltmeler yapılarak finansal raporlar tekrar yayınlanmakta olup söz konusu düzeltmelerin ilgili döneme ilişkin net dönem karı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075952BIST