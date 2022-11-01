***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
01.11.2022 17:45
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Dönem Net Karının(Zararının) Dağılımında Ana Ortaklık Payları Yerine Kontrol Gücü Olmayan Paylarda belirtilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
28.10.2022 tarihinde KAP'da yayınlanmış finansal rapor bildiriminde Kar veya Zarar tablosu "Dönem Karının (Zararının) Dağılımı" başlığı altında yer alan "Ana Ortaklık Payları" ve "Kontrol Gücü Olmayan Paylar" kalemlerine yapılan girişler sehven yer değiştirilerek yapılmıştır. İlgili kalemlere ilişkin düzeltmeler yapılarak finansal raporlar tekrar yayınlanmakta olup söz konusu düzeltmelerin ilgili döneme ilişkin net dönem karı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075952
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6672
En Düşük
18,5393
18:0518,3978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,5793
En Düşük
18,2949
18:05987,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,88
|Açılış
|: 987,10
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
999,04
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.565.284
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|292.178.695
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.946.400
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|187.861.762
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.708.734
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|284.631.069
|% -9,25
|
|LIDER
|44,00
|60.904.266
|% -8,83
|
|KRGYO
|8,05
|119.698.499
|% -7,36
|
|YAPRK
|48,90
|44.519.931
|% -6,68
|
|HEDEF
|13,89
|120.511.286
|% -5,96
|
|ASELS
|35,88
|8.110.094.683
|% 7,62
|
|THYAO
|100,80
|6.046.134.117
|% -1,56
|
|SASA
|126,40
|3.138.932.658
|% -3,88
|
|EREGL
|30,62
|2.869.263.147
|% 3,17
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,54
|1.785.797.674
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|981.309.753
|% 5,05
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|SKBNK
|2,03
|566.839.916
|% 1,50
|
|ODAS
|8,46
|2.036.453.632
|% 7,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6117
|18,6182
|% 0,17
|
|Euro
|18,3885
|18,4059
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,2749
|21,3816
|% -0,06
|
|Frank
|18,5720
|18,6839
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9381
|4,9629
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|0,92
|
|Altın Gr.
|986
|986
|1,00
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.631
|6.700
|5,00
|
|Yarım
|3.231
|3.276
|3,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.637
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,60
|19,64
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,65
|95,65
|1,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
-
17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de