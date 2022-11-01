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***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

01.11.2022 17:45
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği


***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Dönem Net Karının(Zararının) Dağılımında Ana Ortaklık Payları Yerine Kontrol Gücü Olmayan Paylarda belirtilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

28.10.2022 tarihinde KAP'da yayınlanmış finansal rapor bildiriminde Kar  veya Zarar tablosu "Dönem Karının (Zararının) Dağılımı" başlığı altında  yer alan "Ana Ortaklık Payları" ve "Kontrol Gücü Olmayan Paylar"  kalemlerine yapılan girişler sehven yer değiştirilerek yapılmıştır.  İlgili kalemlere ilişkin düzeltmeler yapılarak finansal raporlar tekrar  yayınlanmakta olup söz konusu düzeltmelerin ilgili döneme ilişkin net  dönem karı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075952


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Yarım 3.231 3.276 3,00  
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