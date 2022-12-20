***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısının Eski Adresine AlınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Genel Kurul Toplantısının Eski Adresine AlınmasıGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 28.11.2022Genel Kurul Tarihi 27.12.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.12.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres Batı Site Mahallesi, Gersan 2307/3 Cadde no:16 06370 Ergazi/Yenimahalle/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi2 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,3 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,4 - Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge müzakere edilmesi ve onaya sunulması,5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası" , " Bağış ve Yardım Politikası" ve "Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,6 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,7 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Makim Genel Kurul İç Yönerge.pdf - İç YönergeEK: 2 Emir ÇETİNKAYA bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Volkan ÖZTÜRK bağımsızlık beyan.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Makim Kar Payı Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Makim Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Makim Üst Düzey....Ücret Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 Makim Olaganüstu Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 8 Makim Ola anüstü Genel Kurul bilgilendirme-Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 9 Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 27.12.2022 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Batı Site Mahallesi, Gersan 2307/3 Cadde no:16 06370 Ergazi/Yenimahalle/ANKARA olarak eski adresine alınmıştır. Bu nedenle vekaletname ve bilgilendirme dökümanı tekrar yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088816BIST