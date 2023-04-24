***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 13.03.2023Genel Kurul Tarihi 06.04.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe SİNCANAdres Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvar No:1/101 Konferans Salonu Sincan/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlık divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi,3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakere edilmesi,4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ozan ERDOĞAN'ın görevine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,7 - Şirketin 2022 yılına yönelik kar dağıtımı veya dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda belirlenen Bağımsız Denetim Şirketinin seçiminin onaylanması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,12 - 2023 yılı için Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 06.04.2023 tarihinde Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvarı No:1/101 Sincan/ANKARA adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıya ait dokümanlar ilişikte sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 18.04.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 18/04/2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 18/04/2023 tarih ve 10814 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140426BIST