***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.11.2023 09:44
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.11.2023
Genel Kurul Tarihi 20.12.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe SİNCAN
Adres Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvar No:1/101 Konferans Salonu Sincan/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
3 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının görüşülmesi ve karara bağlanması,
4 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Makim Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme-Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Onaylı Tadil Metni 3.madde.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Onaylı Tadil Metni 6.madde.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Makim Genel Kurul Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 20.12.2023 tarihi saat 14.00'da Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvarı No:1/101 Sincan/ANKARA adresinde bulunan Konferans Salonunda yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218349
BIST