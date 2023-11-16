Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.11.2023 09:44
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.11.2023
Genel Kurul Tarihi 20.12.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe SİNCAN
Adres Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvar No:1/101 Konferans Salonu Sincan/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
3 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının görüşülmesi ve karara bağlanması,
4 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Makim Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme-Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Onaylı Tadil Metni 3.madde.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Onaylı Tadil Metni 6.madde.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Makim Genel Kurul Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 20.12.2023 tarihi saat 14.00'da Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvarı No:1/101 Sincan/ANKARA adresinde bulunan Konferans Salonunda yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218349


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:347.761
Değişim :  1,24% |  95,35
Açılış :  7.675  
Önceki Kapanış :  7.666  
En Düşük
7.675 En Yüksek
7.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 767.505,00 3.070.020 % 10,00  
EMNIS 110,40 642.086 % 9,96  
ORGE 60,70 154.271.023 % 9,96  
KSTUR 2.307,00 2.553.849 % 9,96  
MARBL 21,32 46.485.510 % 9,95  
daha fazla
11:34 Alış Satış %  
Dolar 28,6835 28,6948 % 0,06  
Euro 31,1817 31,2242 % 0,32  
Sterlin 35,4169 35,5945 % -0,17  
Frank 32,1455 32,3391 % -0,02  
Riyal 7,6266 7,6648 % 0,04  
daha fazla
11:34 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,54 23,58 % 0,66  
Platin 900,41 902,05 % 0,66  
Paladyum 1.042,55 1.044,05 % 0,66  
Brent Pet. 80,34 80,34 % 0,66  
Altın Ons 1.966,12 1.966,40 % 0,66  
Seans Raporu 11:34
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru