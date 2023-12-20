***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.12.2023 15:21
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.11.2023
Genel Kurul Tarihi 20.12.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe SİNCAN
Adres Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvar No:1/101 Konferans Salonu Sincan/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
3 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının görüşülmesi ve karara bağlanması,
4 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Makim Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme-Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Makim Genel Kurul Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 20.12.2023 tarihi saat 14.00'da Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvarı No:1/101 Sincan/ANKARA adresinde bulunan Konferans Salonunda yapılmıştır. Genel Kurula ilişkin dokümanlar ilişikte yer almaktadır.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun_1207931703070097267-1.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Makim Olağanüstü GKToplantı Tutanağıı.pdf - Tutanak
EK: 3 Onaylı Tadil Metni 3.madde.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Onaylı Tadil Metni 6.madde.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 20.12.2023 tarihi saat 14.00'da Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvarı No:1/101 Sincan/ANKARA adresinde bulunan Konferans Salonunda yapılmıştır. Genel Kurula ilişkin dokümanlar ilişikte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227369
BIST