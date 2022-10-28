***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
28.10.2022 13:01
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2022 - 30.09.2022 Dönemi Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ilişiktedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075019
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.878
12:3518,6078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,5280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0212
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
12:35986,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,35
|Açılış
|: 986,80
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
985,59
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6034
|18,6122
|% 0,07
|
|Euro
|18,5166
|18,5348
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,3916
|21,4989
|% -0,18
|
|Frank
|18,6305
|18,7427
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9369
|4,9616
|% 0,07
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-13,26
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-7,75
|
|Cumhuriyet
|6.585
|6.684
|-55,00
|
|Tam
|6.619
|6.677
|-59,00
|
|Yarım
|3.225
|3.265
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.632
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,24
|94,24
|-0,80
|