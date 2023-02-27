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***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

27.02.2023 19:24
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan


***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Açıklamalar

Şirketimiz  Denetimden Sorumlu Komitesi 27 02 2023  tarihinde   31.12.2022 dönemine  ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay  Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca Hazırlanması gereken ve taraflarınca  hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas  Alınan Varsayımlara    İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu   üzerinde görüşerek söz konusu raporun kabulüne ve KAP ‘da açıklanmasına  karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117329


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