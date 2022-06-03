***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
03.06.2022 20:05
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2020 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SEHVEN YAPILMIŞTIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034711
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,4516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4023
18:0517,7063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,4307
18:05978,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -10,69
|Açılış
|: 978,27
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
976,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4472
|16,4489
|% -0,03
|
|Euro
|17,6195
|17,6769
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,5151
|20,6180
|% -0,60
|
|Frank
|17,0317
|17,1343
|% -0,49
|
|Riyal
|4,3750
|4,3969
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-20,56
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-11,10
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,23
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,88
|
Seans Raporu
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