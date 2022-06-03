***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.06.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarMAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2020 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SEHVEN YAPILMIŞTIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034711BIST