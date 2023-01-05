***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
05.01.2023 14:05
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 75 % 50 - -
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 66 - -
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094005
BIST
15:215.365
En Yüksek
|Değişim
|: -2,87%
|| -158,49
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
15:2118,7650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
15:2119,9438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0518
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
15:211.114,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,02
|Açılış
|: 1.114,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler15:21
|DYOBY
|32,12
|227.911.806
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.990.021
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|51.966.423
|% 10,00
|
|CEOEM
|24,08
|55.611.301
|% 9,95
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|ULUSE
|202,50
|26.441.491
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|128.409.003
|% -9,98
|
|EYGYO
|20,62
|1.451.425.642
|% -9,96
|
|TERA
|23,32
|343.654.816
|% -9,96
|
|UMPAS
|5,81
|809.666
|% -9,92
|
|EREGL
|42,14
|16.803.419.783
|% -1,82
|
|THYAO
|141,80
|8.877.308.299
|% -1,87
|
|KRDMD
|19,15
|6.674.619.375
|% -3,23
|
|ASELS
|62,75
|4.755.765.509
|% -3,68
|
|AKBNK
|19,20
|3.513.483.472
|% -2,29
|
|EREGL
|42,14
|16.803.419.783
|% -1,82
|
|EKGYO
|9,05
|3.267.390.675
|% -3,93
|
|KRDMD
|19,15
|6.674.619.375
|% -3,23
|
|YKBNK
|11,24
|2.388.922.528
|% -3,44
|
|AKBNK
|19,20
|3.513.483.472
|% -2,29
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7619
|18,7650
|% 0,12
|
|Euro
|19,9270
|19,9438
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,5006
|22,6134
|% -0,15
|
|Frank
|20,1617
|20,2831
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9776
|5,0026
|% 0,17
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-8,54
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|7.507
|7.620
|-24,00
|
|Tam
|7.545
|7.603
|-23,00
|
|Yarım
|3.654
|3.716
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|-0,18
|
|B. Petrol
|79,41
|79,41
|1,57
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:36EYGYO
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 185, 432 adet işlem
-
15:35MNDRS
Yüzde -6.74 oranında düşüşle 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 069, 162 adet işlem
-
15:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 01 kaybederek (% -2.84 ) 4, 756
-
15:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, CEOEM, DOGUB, DYOBY
-
15:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TERA, EYGYO, ULUSE, UMPAS, MARTI, KLGYO, GLRYH