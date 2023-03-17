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***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

17.03.2023 18:19
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Tesis Makine ve Cihaz
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.03.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
18.978.125,86
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%1,51
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%33,89
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%6,67
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%31,74
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%6,51
Alım Koşulları
5 Yıl Vadeli Kredi
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
İnşaatı devam eden yeni fabrika yatırımı için alınmakta olup, Şirket faaliyetlerine olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir.
Karşı Taraf
Yurt İçi ve Yurt Dışı Tedarikçiler
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
SPK mevzuatı kapsamında önemli nitelikte işlem değildir.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 17.03.2023 tarihli kamuya aydınlatma platformunda duyurulan kararına istinaden 20.08.2022 tarih ve 514981 Yatırım Teşvik Belgesi yerli ve ithal listede yer alan Tesis Makine ve Cihazlar için 18.978.125,86 TL tutarlı sipariş avansı verilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125979


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ALFAS 366,30 1.107.429.974 % 10,00  
EPLAS 48,86 49.324.112 % 10,00  
AZTEK 27,34 194.774.071 % 9,98  
TUCLK 31,30 49.413.318 % 9,98  
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Frank 20,3953 20,5181 % 0,15  
Riyal 5,0448 5,0701 % -0,00  
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Altın Ons 1.962 1.962 42,72  
Altın Gr. 1.198 1.198 25,02  
Cumhuriyet 8.005 8.126 118,00  
Tam 8.038 8.133 147,00  
Yarım 3.940 3.980 72,00  
Çeyrek 1.970 1.990 36,00  
Gümüş.Ons 22,18 22,21 0,50  
Gümüş Gr. 13,55 13,57 0,30  
B. Petrol 72,87 72,87 -1,83  
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