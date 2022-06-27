***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2022 14:20
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BDDK'nın 24.06.2022 tarihli, yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 Milyon TL'yi aşan şirketlere dönük TL cinsinden kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının, Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039392
BIST
15:442.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -16,83
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:4416,5455
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -0,3389
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:4417,4937
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -0,3335
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:44971,11
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -20,99
|Açılış
|: 971,11
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:42
|RYSAS
|8,47
|11.912.365
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|7.254.205
|% 10,00
|
|RODRG
|20,30
|4.357.028
|% 9,97
|
|MAKIM
|17,11
|37.700.617
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.652.259
|% 9,96
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|AKYHO
|1,62
|9.735.734
|% -6,36
|
|ISKPL
|4,83
|55.867.689
|% -4,17
|
|GSDHO
|3,93
|68.757.854
|% -4,15
|
|THYAO
|49,82
|3.323.159.372
|% -0,86
|
|SISE
|21,90
|1.548.035.530
|% 0,64
|
|EREGL
|28,10
|1.219.981.252
|% 0,86
|
|ASELS
|23,90
|823.669.680
|% -2,69
|
|AKBNK
|8,55
|749.131.374
|% -2,51
|
|ODAS
|3,16
|372.361.768
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,67
|503.261.131
|% -1,89
|
|AKBNK
|8,55
|749.131.374
|% -2,51
|
|EKGYO
|2,56
|197.184.827
|% -1,54
|
|ISCTR
|4,62
|331.826.945
|% -1,70
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5174
|16,5493
|% -1,98
|
|Euro
|17,4585
|17,4836
|% -1,93
|
|Sterlin
|20,1555
|20,2566
|% -2,42
|
|Frank
|17,1087
|17,2117
|% -2,50
|
|Riyal
|4,3839
|4,4059
|% -2,28
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|3,38
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-20,40
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.476
|6.591
|-271,00
|
|Yarım
|3.180
|3.224
|-132,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.611
|-67,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,34
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,14
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,65
|