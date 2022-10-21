***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin daha önce 47.087.554 TL tutarındaki tevsi yatırımı konusunda almış olduğu 20/08/2020 tarih ve 514981 sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin 125.016.489 TL tutarında komple yeni yatırım olarak revize edilmesi konusundaki başvurusu Savunma ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073374BIST