***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketmizin daha önce 47.087.554 TL tutarındaki tevsi yatırım konusunda almış olduğu 20/08/2020 tarih ve 514981 sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin 125.016.489 TL tutarında komple yeni yatırım olarak revize edilmesi konusundaki başvurusu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından daha önce onaylanmıştı,Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi 81.337.500 bina-arsa, 78.241.564 TL makine teçhizat ve 5.000.000 TL ise diğer olmak üzere toplam 164.579.064 TL olarak revize edilmesi konusundaki başvurusu 26.10.2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074385BIST