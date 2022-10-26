***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2022 17:53
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketmizin daha önce 47.087.554 TL tutarındaki tevsi yatırım konusunda almış olduğu 20/08/2020 tarih ve 514981 sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin 125.016.489 TL tutarında komple yeni yatırım olarak revize edilmesi konusundaki başvurusu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından daha önce onaylanmıştı,
Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi 81.337.500 bina-arsa, 78.241.564 TL makine teçhizat ve 5.000.000 TL ise diğer olmak üzere toplam 164.579.064 TL olarak revize edilmesi konusundaki başvurusu 26.10.2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074385
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,35
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,6036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1895
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7403
En Düşük
18,4735
18:05999,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 10,62
|Açılış
|: 999,41
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|5,06
|1.890.202
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.086.203
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|26.069.250
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|ORMA
|54,95
|2.733.945
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.194.940
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.787.794
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.122.373
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|87.347.779
|% -5,51
|
|ALKA
|37,42
|321.095.024
|% -5,27
|
|THYAO
|98,80
|5.711.648.582
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ASELS
|33,22
|3.334.767.658
|% 4,14
|
|SISE
|34,00
|2.892.891.013
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,88
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.650.919.085
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5946
|18,6036
|% 0,00
|
|Euro
|18,7303
|18,7403
|% 1,02
|
|Sterlin
|21,4995
|21,6073
|% 1,04
|
|Frank
|18,7445
|18,8574
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9331
|4,9578
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|18,41
|
|Altın Gr.
|997
|998
|8,75
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.701
|6.775
|17,00
|
|Yarım
|3.265
|3.309
|8,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.658
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,66
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,12
|
|B. Petrol
|93,73
|93,73
|1,99
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
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17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516