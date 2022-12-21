***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 21.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında1- 21.12.2022 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Süleyman YILMAZ'ın istifasının kabulüne,2- Sayın Ahmet Ozan ERDOĞAN'ın 27.12.2022 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmesinekarar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089036BIST