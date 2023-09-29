***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arz izahnamesi ve faaliyet raporlarında yer alan Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 64768 ada 3 parsel üzerine yapılmakta olan yeni fabrika yatırımı için 29.09.2023 tarihinde (bugün) Yapı Kullanma İzin Belgesine başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198333BIST