***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2024 12:55
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Şirket aktifinde yer alan Ankara İli Kazan İlçesi Saray Mahallesi 3638 ada 1 parsel taşınmazın değerleme işlemleri için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'dan yetkili "Açı Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." ile sözleşme imzalanmış olup, değerleme sonucu 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımıza yansıtılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257393
BIST
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15:529.242
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 86,47
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.192
En Yüksek
9.369
15:5232,0014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0926
|Açılış
|: 32,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,0381
En Düşük
31,9269
15:5235,0332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0498
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9689
15:522.241,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 7,61
|Açılış
|: 2.241,61
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler15:52
|KSTUR
|7.070,00
|18.735.500
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|53.062.483
|% 10,00
|
|VKING
|46,88
|54.184.214
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|189.026.841
|% 10,00
|
|DGATE
|49,50
|18.224.480
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|16.789.823
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.450.945
|% -10,00
|
|EUYO
|19,73
|45.404.160
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|33.679.768
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,58
|171.340.026
|% -9,96
|
|THYAO
|281,50
|6.910.650.629
|% 0,81
|
|KCHOL
|184,00
|4.030.565.544
|% 5,38
|
|AKBNK
|43,90
|3.937.334.556
|% 4,92
|
|OBAMS
|52,70
|3.924.870.630
|% -9,45
|
|EREGL
|45,84
|3.716.037.532
|% -0,13
|
|ISCTR
|11,12
|3.483.070.977
|% 2,39
|
|ZOREN
|5,39
|793.760.131
|% -0,19
|
|EKGYO
|11,29
|1.355.602.772
|% -0,09
|
|AKFGY
|2,70
|293.194.720
|% 9,76
|
|YKBNK
|23,50
|2.509.447.014
|% 2,26
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9949
|32,0014
|% 0,29
|
|Euro
|35,0244
|35,0332
|% 0,14
|
|Sterlin
|42,2289
|42,4406
|% -0,62
|
|Frank
|37,5050
|37,6930
|% -0,48
|
|Riyal
|8,7714
|8,8154
|% -0,51
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,42
|24,45
|% 0,66
|
|Platin
|929,11
|930,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,39
|1.034,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,80
|81,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,11
|2.177,46
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:52
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