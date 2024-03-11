***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Şirket aktifinde yer alan Ankara İli Kazan İlçesi Saray Mahallesi 3638 ada 1 parsel taşınmazın değerleme işlemleri için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'dan yetkili "Açı Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." ile sözleşme imzalanmış olup, değerleme sonucu 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımıza yansıtılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257393BIST