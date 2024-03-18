***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26.10.2022 tarihinde revize edilen 514981 sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin 164.579.064 TL olan tutarı, 116.337.500 TL bina-arsa, 125.576.298 TL makine ve teçhizat, 5.000.000 TL diğer yatırım harcamaları olmak üzere toplam 246.913.798 TL olarak yeniden revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259942BIST