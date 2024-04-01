***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yurt içi bir müşterisinden medikal alanında 2.191.704,00 Avro tutarında yeni bir sipariş almış olup siparişe konu ürünlerin 2024 Eylül ayı içerisinde teslim edilmesi planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265135BIST