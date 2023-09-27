***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
27.09.2023 08:38
***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimizin ortaklarından KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından KAP'ta yayınlanmak üzere Şirketimize gönderilen pay alım/satım işlemlerine ilişkin özel durum açıklaması ilişikte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
26/09/2023 270.000 15.552.040 2.920.000 2.650.000 % 5,2142 % 1,5 % 4,7321 % 1,36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197521
BIST
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10:348.233
En Düşük
|Değişim
|: -0,12%
|| -9,58
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.214
En Yüksek
8.299
10:3427,3018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0582
|Açılış
|: 27,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,6466
En Düşük
27,1886
10:3428,8824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0798
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,5824
En Düşük
28,5942
10:341.665,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.665,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.660,17
BIST En Aktif Hisseler10:34
|REEDR
|14,96
|6.966.064
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|754.125.115
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|15.070.536
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.155,50
|116.350.933
|% 10,00
|
|TARKM
|336,90
|158.195.438
|% 9,99
|
|MIATK
|640,50
|11.094.101
|% -9,99
|
|TUCLK
|72,30
|15.214.306
|% -9,96
|
|KLKIM
|32,00
|31.830.393
|% -8,57
|
|SNKRN
|27,30
|280.289
|% -7,39
|
|SNPAM
|43,42
|802.011
|% -7,14
|
|TUPRS
|164,00
|2.241.635.423
|% -3,36
|
|THYAO
|231,00
|1.677.443.551
|% 1,54
|
|SASA
|49,36
|1.336.001.627
|% -2,16
|
|GESAN
|109,30
|860.985.328
|% 6,01
|
|KONTR
|332,80
|760.176.612
|% 3,84
|
|ZOREN
|5,30
|506.544.992
|% -2,03
|
|KATMR
|2,48
|189.034.957
|% 7,83
|
|EKGYO
|8,19
|507.237.112
|% 2,12
|
|SKBNK
|6,40
|386.549.087
|% -1,54
|
|ADESE
|2,38
|109.443.560
|% -2,46
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2988
|27,3018
|% 0,21
|
|Euro
|28,8731
|28,8824
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,0681
|33,2340
|% 0,25
|
|Frank
|29,6944
|29,8733
|% 0,32
|
|Riyal
|7,2604
|7,2968
|% 0,36
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-3,33
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|2,17
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-38,00
|
|Tam
|11.047
|11.140
|-18,00
|
|Yarım
|5.540
|5.593
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.797
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,00
|20,02
|0,01
|
|B. Petrol
|92,89
|92,89
|0,46
|